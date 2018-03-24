Более 700 мирных жителей вышли из Восточной Гуты в субботу утром

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (Сирия), 24 мар — РИА Новости. Более 700 беженцев покинули Восточную Гуту через пункт пропуска Мухайям Аль-Вафедин в субботу утром, сообщил журналистам представитель центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Владимир Золотухин.

"Более 700 мирных жителей покинули Восточную Гуту через пункт пропуска Мухайям Аль-Вафедин в субботу утром. Российским центром примирения враждующих сторон организовано горячее питание и раздача продуктовых наборов беженцам на пункте пропуска", — сказал он.

Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии российского центра по примирению организован выход более 105 тысяч человек, добавил Золотухин.

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