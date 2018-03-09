В Восточную Гуту прибыл гуманитарный конвой

МУХАЙЯМ АЛЬ-ВАФЕДИН (Сирия), 9 мар — РИА Новости. Конвой из 15 автомобилей международных гуманитарных организаций, вышедший в пятницу утром из пункта пропуска в сирийском населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин, достиг района Восточная Гута, сообщил журналистам представитель ЦПВС генерал-майор Владимир Золотухин.

"По нашей информации, конвой достиг места назначения, началась разгрузка грузовиков", — сказал он.

Кроме того, по завершению акции к пункту пропуска вместе с конвоем могут прибыть жители Восточной Гуты.

"Мы также ожидаем выхода по гуманитарному коридору нескольких десятков мирных жителей и боевиков с семьями, которым ранее было предложено покинуть район", — отметил Золотухин.

Ранее акция по отправке в Восточную Гуту 15 автомобилей с продуктами питания и медикаментами была отменена в связи с участившимися обстрелами со стороны боевиков.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>