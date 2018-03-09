В Восточную Гуту в пятницу отправят гуманитарный конвой из 15 машин

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (Сирия), 9 мар — РИА Новости. Планировавшийся на четверг конвой международных гуманитарных организаций, как ожидается, отправится в Восточную Гуту в пятницу, сообщил журналистам представитель центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

"В ночь на пятницу было принято решение о заходе конвоя из 15 автомобилей международных гуманитарных организаций в Восточную Гуту. Акция пройдёт при поддержке российского центра по примирению враждующих сторон", — сказал он.

Ранее акция по отправке в Восточную Гуту 15 автомобилей с продуктами питания и медикаментами была отменена в связи с участившимися обстрелами со стороны боевиков.

Одиннадцатая гуманитарная пауза началась в Восточной Гуте в пятницу в 9.00 по местному времени (10.00 мск) сразу по двум коридорам — один пункт пропуска, как и прежде, действует в населённом пункте Мухайям Аль-Вафедин. Второй, южный выход, начал работу в населённом пункте Млеха.

Предыдущая гуманитарная акция при поддержке ЦПВС состоялась в понедельник — тогда конвой из 45 грузовиков и мобильного госпиталя доставил 247 тонн гуманитарного груза в город Дума. По итогам акции боевики выпустили 13 мирных жителей, пятеро из которых дети.

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