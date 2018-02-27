Российские военные доставили гуманитарный груз в одно из сел провинции Хомс

КФЕР-РАМ (Сирия), 27 фев — РИА Новости. Центр по примирению враждующих сторон доставил очередную партию гуманитарной помощи в населенный пункт Кфер-Рам в сирийской провинции Хомс, где три года назад по распоряжению губернатора разместили 700 семей беженцев, и теперь местные власти прикладывают активные усилия по восстановлению мирной жизни.

"В данной деревне находится 700 семей беженцев, которые за последние четыре года эмигрировали из других населенных пунктов. Семьи здесь — от семи человек и выше, поэтому мы приняли решение оказать помощь именно в этом населенном пункте", — сообщил журналистам представитель ЦПВС Дмитрий Неутолимов.

По словам главы села Мусы Саада, переданные в рамках акции продуктовые наборы будут распределены в первую очередь между семьями погибших и раненых.

"В основном помощь будет оказана семьям погибших, раненых и наиболее нуждающимся людям. Мы очень благодарны российскому народу, который поддерживает Сирию. Благодаря помощи России, благодаря усилиям нашего президента Башара Асада и благодаря вашему Владимиру Путину мы понемногу восстанавливаем здесь у себя в горах мирную жизнь", — сказал Саад.

Российские военные врачи в рамках гуманитарной акции провели прием нуждающихся в медицинском осмотре местных жителей.

"Жалобы стандартные для зимнего периода — респираторные заболевания, простудные, вирусные и как правило — заболевания эндокринной системы, гипертоническая болезнь и заболевания опорно-двигательного аппарата. У нас есть необходимый набор препаратов, также мы берем препараты, которые назначаем при сахарном диабете", — сообщил военный врач ЦПВС Антон Ершов.

По его словам, прием вели врач-хирург, терапевт, имеющий специализацию по неврологии, детский врач, а также врач-лаборант, который может провести диагностику сахара крови.

"От имени всех верующих, мы от всего сердца приветствуем российских военных, мы имеем огромную веру в то, что бог нам помогает, чтобы выбраться из этой ужасной войны. Храм в нашей деревне очень древний, и он был капитально отремонтирован в 1885 году с помощью фонда Русской православной церкви. Мы находились долгое время практически на линии фронта в непосредственной близости от террористов, но когда Россия пришла на помощь, мы чувствуем себя наиболее в безопасности", — сказал настоятель местной христианской церкви отец Иса.

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