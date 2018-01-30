Россия не пытается никого вытеснить с Ближнего Востока, заявил политолог

СОЧИ, 30 янв – РИА Новости. Россия не пытается никого вытеснять с Ближнего Востока, российская позиция основана на уважении интересов других игроков — как региональных держав, так и глобальных, заявил научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин на брифинге в рамках нацконгресса.

Конгресс национального диалога Сирии в Сочи официально открылся во вторник, заявлено участие более 1,5 тысячи человек, которые представляют все политические и этноконфессиональные группы Сирии. Ключевой задачей конгресса является запуск работы над новой конституцией страны и формирование конституционной комиссии.

"Россия не пытается никого вытеснять с Ближнего Востока. Мне кажется, что российская позиция основана на уважении интересов других игроков, как региональных, так и глобальных. Это относится ко всем. Относится и к США, которые имеют здесь свои интересы, и имеют здесь присутствие. Это относится и к региональным державам — Турции, Ирану, Израилю", — заявил Наумкин.

Он добавил, что операция российских военных в Сирии, которую часто рассматривают исключительно как военную, является триединством функций.

"Это не только нанесение ракетно-бомбовых ударов по позициям террористов, уничтожение их баз, складирование оружия и контрабанды энергоресурсов. Это также доставка гуманитарной помощи в различные районы Сирии с помощью российских парашютно-грузовых систем и с использованием российской авиации, и оказание содействия проходу гуманитарных конвоев по территории САР, и восстановление целого ряда сирийских населенных пунктов, в частности в Алеппо, и оказание медицинской помощи, и поставки некоторого количества продовольствия. И третья функция — по национальному примирению, у нас там существует центр примирения", — подчеркнул Наумкин.

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