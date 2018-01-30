Де Мистура прибыл в главный медиацентр в Сочи

СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура прибыл в главный медиацентр в Сочи, где начался конгресс нацдиалога Сирии, сообщили РИА Новости в офисе де Мистуры.

"Стаффан де Мистура только что приехал в медиацентр", — сообщили в офисе.

Конгресс национального диалога Сирии в Сочи официально открылся во вторник, ожидается участие более 1,5 тысячи человек, которые представляют собой все политические и этноконфессиональные группы Сирии. Ключевой задачей конгресса является запуск работы над новой конституцией Сирии и формирование конституционной комиссии.

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