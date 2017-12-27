Конгресс нацдиалога Сирии в Сочи нельзя затягивать, заявил Лаврентьев

АСТАНА, 27 дек — РИА Новости. Конгресс национального диалога Сирии в Сочи нельзя растягивать, двух дней достаточно. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев.

По итогам завершившегося восьмого раунда переговоров по Сирии в Астане страны-гаранты анонсировали проведение конгресса в Сочи 29-30 января. Специальная подготовительная встреча пройдет там же 19-20 января. Как ранее заявлял РИА Новости Лаврентьев, на этом форуме ожидают тех, кто настроен на позитив, включая всех представителей сирийской оппозиции, которые выступают за территориальную целостность, единство Сирии, суверенитет, независимость, за борьбу против "Исламского государства"*.

"Если это (конгресс) затягивать, то здесь существует очень большая опасность, что это перерастет в бесконтрольное анархическое мероприятие, где реальные конкретные цели достичь будет очень тяжело", — сказал Лаврентьев, отвечая на вопрос, достаточно ли двухдневной встречи для проведения такого масштабного события.

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* Террористическая организация, запрещена в России