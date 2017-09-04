Сирийские военные обнародовали кадры боев на подступах к Дейр-эз-Зору

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Сирийские военные обнародовали видео продвижения правительственных войск к блокированному террористами Дейр-эз-Зору.

На кадрах видно, как подразделения армии САР при поддержке танков и вертолетов наносят удары по боевикам ИГ*.

Ранее власти провинции Дейр-эз-Зор объявили о том, что что сирийская армия подойдет к городу в течение 48 часов.

Жители города вышли на улицы, чтобы отпраздновать новость о скором снятии блокады.

Город Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находятся в полном окружении террористов с 2014 года.