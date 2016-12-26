Алеппо после четырех лет войны

Освобожденный от террористов сирийский Алеппо — в фотоленте Ria.ru.
- Если сравнить состояние дорог, мне кажется в Химки 4 года бомбили.12:4826.12.20161
- Димоныч Непендос в ответ пользователю elsik-654(показатьскрыть)elsik-654, А вы законы физики в школе учили? Асфальт штука пористая, и когда в него водичка попадает и потом еще и замерзает, а потом опять тает и потом опять замерзает и так многие годы и не по одному разу в год, то имеет свойство просто рваться, ибо АшДваО то расширяется то сужается. Это если по простому объяснять. В Сирии когда последний раз снежная зима была? А дожди там как часто идут? Когда в Германии не так давно была погода похожая на нашу позднеосеннюю, то их хваленые автобаны стали сплошной бякой, сами немцы в шоке были... Вот изобретите для начала нужное для нас дорожное покрытие, потом ехидничайте. Тем более что под данной статьей не место для таких комментов.16:3826.12.2016-1
- elsik-654 в ответ пользователю Димоныч Непендос(показатьскрыть)Димоныч епендос, На Ставрополье очень мягкий климат, но весной дорога вместе с зимой уплывает, наверно на Кавказе агресиней климат чем в Германии. А в Финляндии на "АшДваО" закони физики не работают?17:2726.12.20160
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