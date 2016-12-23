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Праздник победы над террористами в освобожденном Алеппо

Тема:
Ситуация в Алеппо
12:3023.12.2016
(обновлено: 13:50 23.12.2016)
06030
Жители Алеппо празднуют освобождение города. 22 декабря 2016 год
Снаряды в освобожденном квартале восточного Алеппо в Сирии
Дети Алеппо
Жители Алеппо празднуют освобождение города от боевиков
Жители Алеппо празднуют освобождение города от боевиков. 22 декабря 2016
Жители Алеппо празднуют освобождение города от боевиков. 22 декабря 2016
Освобожденный квартал восточного Алеппо
Дети Алеппо
Сирийские повстанцы
Военнослужащие в освобожденном квартале восточного Алеппо
Разрушенные здания в освобожденном квартале восточного Алеппо в Сирии
Жители Алеппо празднуют освобождение города от боевиков. 22 декабря 2016
Дети Алеппо
Военная техника в освобожденном квартале восточного Алеппо в Сирии
Сгоревшие автомобили в освобожденном квартале восточного Алеппо в Сирии
Жители Алеппо празднуют освобождение города от боевиков. 22 декабря 2016
Эвакуация людей из восточного Алеппо до освобождения города. 18 декабря 2016
Мечеть Омейядов в Старом Алеппо
Жители Алеппо празднуют освобождение города от боевиков. 22 декабря 2016
Жители Алеппо празднуют освобождение города. 22 декабря 2016 год
© AFP 2016/ George Ourfalian
Жители сирийского Алеппо в четверг вечером вышли на улицы, чтобы отметить освобождение города от террористов.
Снаряды в освобожденном квартале восточного Алеппо в Сирии
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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В четверг вечером командование вооруженных сил САР официально заявило, что "северная столица" страны полностью освобождена от боевиков, но пока следы недавнего присутствия боевиков здесь практически повсюду.
Дети Алеппо
© Sputnik/ Nour Melhem
Этого дня жители Алеппо и вся Сирия ждали пять лет.
Жители Алеппо празднуют освобождение города от боевиков
© AFP 2016/ Youssef Karwashan
В четверг автоколонна, сформированная из 15 машин и четырех автобусов, вывезла из восточного Алеппо последнюю группу боевиков.
Жители Алеппо празднуют освобождение города от боевиков. 22 декабря 2016
© AFP 2016/ George Ourfalian
Жители Алеппо с российскими и сирийскими флагами танцевали национальный арабский танец дабки и выкрикивали слова благодарности в адрес президента Сирии Башара Асада, президента РФ Владимира Путина.
Жители Алеппо празднуют освобождение города от боевиков. 22 декабря 2016
© AFP 2016/ George Ourfalian
В четверг вечером в Алеппо впервые стреляли в небо, а не друг в друга.
Освобожденный квартал восточного Алеппо
© REUTERS/ Omar Sanadiki
Квартал, где находится Великая мечеть Алеппо (Мечеть Омейядов Алеппо), полностью разрушен.
Дети Алеппо
© AFP 2016/ Baraa Al-Halabi
Девочка в пункте эвакуации в Хан аль-Ассале (Khan al-Assal) на западе Алеппо.
Сирийские повстанцы
© AFP 2016/ Omar Haj Kadour 
Вывод более 40 тысяч боевиков и членов их семей из восточного Алеппо занял девять дней. Процесс срывался неоднократно. Колонны уезжали и разворачивались обратно, не обходилось и без серьезных провокаций со стороны террористов.
На фото: боевики, эвакуированные из Алеппо в Хан аль-Ассал (Khan al-Assal) 22 декабря.
Военнослужащие в освобожденном квартале восточного Алеппо
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Алеппо свободен, в последний квартал уже вошли инженерные войска.
Разрушенные здания в освобожденном квартале восточного Алеппо в Сирии
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Восточная часть города сильно разрушена, но люди разбирают завалы и восстанавливают свои жилища.
Жители Алеппо празднуют освобождение города от боевиков. 22 декабря 2016
© AFP 2016/ George Ourfalian
В четверг вечером в Алеппо повсюду играла музыка и горели праздничные фонари, а проезжающие по улицам машины одобрительно гудели клаксонами.
Дети Алеппо
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Жители Алеппо возвращаются в свои дома, пытаясь заново наладить мирную жизнь.
Военная техника в освобожденном квартале восточного Алеппо в Сирии
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Сирийские военные находят в Алеппо склады с оружием и продовольствием, в восточных кварталах осталась и документация "оппозиции", есть и следы иностранного присутствия.
Сгоревшие автомобили в освобожденном квартале восточного Алеппо в Сирии
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Следы войны в Алеппо - повсюду, на многих улочках до сих пор пахнет гарью, стоят искореженные, сгоревшие машины.
Жители Алеппо празднуют освобождение города от боевиков. 22 декабря 2016
© AFP 2016/ George Ourfalian
Как подчеркнул президент Сирии Башар Асад, освобождение Алеппо от террористов — заслуга сирийской армии и всех ее союзников, в частности, России и Ирана.
Эвакуация людей из восточного Алеппо до освобождения города. 18 декабря 2016
© REUTERS/ Abdalrhman Ismail
Женщины в ожидании эвакуации из восточного Алеппо, 18 декабря.
Мечеть Омейядов в Старом Алеппо
© REUTERS/ Omar Sanadiki
В конце февраля 2013 года боевики взорвали южную стену Великой мечети Алеппо.
Жители Алеппо празднуют освобождение города от боевиков. 22 декабря 2016
© AFP 2016/ George Ourfalian
"Я думала, этот день не настанет никогда. Мы ждали этого пять лет. Да здравствует Башар, да здравствуют Сирия и Россия!", — сказала журналистам одна из жительниц города.
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Освобожденный от террористов Алеппо — в фотоленте Ria.ru.

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