Россия за сутки зафиксировала десять нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 10 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — 11, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в четверг.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 10 случаев стрельбы в провинциях: Латакия — пять, Алеппо — четыре, Идлиб – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 11 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – шесть, Хама – два, Идлиб – пять", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев была проведена гуманитарная акция в населенном пункте Блута провинции Латакия, где было выдано 450 продовольственных наборов весом 1,95 тонны.

Добавляется, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались.

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