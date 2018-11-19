Более 1,2 тысячи сирийцев вернулись на родину за сутки

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Более 1,2 тысячи сирийцев вернулись на родину за прошедшие сутки, следует из данных информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного в понедельник.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратился 1261 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" – 176 человек (женщин – 52, детей – 85), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1085 (женщин – 318, детей – 568)", — говорится в сообщении.

Всего с 18 июля 2018 года с территории иностранных государств вернулись 43338 человек, в том числе из Ливана – 25344, через пункты пропуска "Джейдет-Ябус"- 15189, "Земрани" – 4020, "Телль-Калах" – 3447, "Эль-Дабусия" – 1834, "Эль-Кусайр" – 854, из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 17994 (женщин – 5396, детей – 9171).

По данным центра, за прошедшие сутки в Восточную Гуту (провинция Дамаск) также вернулись 28 человек, через пункт пропуска "Сальхиях" к местам постоянного проживания в провинциях Дейр-эз-Зор и Дамаск вернулись 256 человек, выведены 44 единицы техники.

Кроме того, по данным центра, инженерные подразделения САР продолжают разминирование местности. За сутки в населенных пунктах Хамидия, Гур, Телль-Биса (провинция Хомс), Нава (провинция Дераа), Уфания, Шаукатлия, Хадар, Эль-Османия, Ксейба, Нафа (провинция Эль-Кунейтра), Шааф (провинция Эс-Сувейда) разминированы 9,7 гектара территории.

"Обнаружены и уничтожены 44 взрывоопасных предмета, в том числе 2 самодельных взрывных устройства", — следует из сообщения.

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