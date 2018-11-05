В Израиле прокомментировали назначение нового спецпосланника ООН по Сирии

ИЕРУСАЛИМ, 5 ноя — РИА Новости. МИД Израиля рассчитывает, что новый спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен будет учитывать интересы еврейского государства в процессе сирийского урегулирования, заявил журналистам заместитель гендиректора департамента Евразии МИД Израиля Алекс Бен-Цви.

"Я надеюсь. Любое урегулирование в этом регионе должно учитывать интересы Израиля", — сказал Бен-Цви, отвечая на соответствующий вопрос.

Педерсен ранее работал в системе ООН, в том числе в качестве специального координатора по Ливану (2007-2008) и в качестве личного представителя генерального секретаря по Южному Ливану (2005-2007). Он также работал директором отдела Азии и Тихого океана в департаменте по политическим вопросам.

С 1998 по 2003 год Педерсен работал представителем Норвегии в Палестинской администрации. С 1995 по 1998 год занимал различные должности в МИД Норвегии в Осло, в том числе служил начальником штаба главы ведомства.

В 1993 году он был членом норвежской команды на переговорах в Осло, которые привели к подписанию Декларации принципов и взаимному признанию между Организацией освобождения Палестины и Израилем.

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