В Сирию за сутки вернулись более 140 беженцев

Женщина набирает воду в палаточном лагере для сирийских беженцев. Архивное фото

Женщина набирает воду в палаточном лагере для сирийских беженцев. Архивное фото

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Более 140 человек вернулись в Сирию за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки в Сирийскую арабскую республику с территории иностранных государств возвратились 148 граждан САР, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" вернулись 129 беженцев", — говорится в документе.

Сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 24 человека.

В Алеппо фонд имени Ахмата Кадырова провел две благотворительные акции, отмечается в сообщении. В населенном пункте Кабра выдана одна тонна хлеба, в районах Шайбан-Паша, Шейх-Фапс, Эль-Кадисия, Шейх-Фарс, Эль-Кадисия, Шейх-Ходер и Эс-Сахур 15 семьям погибших военных Сирии раздали продовольственные и гигиенические наборы общим весом 75 килограммов.

Добавляется, что инженерные подразделения продолжают разминирование местности и объектов в Сирии, за сутки уничтожены 49 взрывоопасных предметов, в том числе два самодельных взрывных устройства.

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