Россия за сутки зафиксировала два нарушения перемирия в Сирии

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала два случая нарушения режима прекращения огня, Турция — ни одного, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в субботу.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано два случая стрельбы в провинциях: Латакия – один, Алеппо – один. Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано", — говорится в сообщении.

Представители Центра отмечают уменьшение количества нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации.