Сирийские власти вернули девять тысяч похищенных исторических артефактов

ДАМАСК, 19 окт – РИА Новости. Сирийским властям удалось вернуть порядка 9 тысяч похищенных исторических артефактов, при этом на оккупированных территориях САР ведутся незаконные археологические раскопки, заявил в интервью РИА Новости директор управления культурного наследия и музеев Сирии Махмуд Хаммуд.

"Порядка 9 тысяч похищенных исторических артефактов удалось вернуть в Сирии, еще более 100 возвращены из Ливана, в том числе каменные изваяния из Пальмиры и иконы из монастыря Маалюля", — заявил Хаммуд.

Хаммуд также рассказал о незаконно проводимых археологических раскопках в находящихся вне контроля сирийского правительства районах вокруг городов Манбидж, Ракка и к востоку от Евфрата.

"Ситуация хуже на территориях, находящихся под контролем поддерживаемых Турцией вооруженных группировок, в том числе в богатом наследием Африне, где исторические объекты подвергаются практически ежедневному разграблению под покровительством турецкой армии", — заявил Хаммуд.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией там действуют боевики "Сирийской свободной армии" (ССА). Президент Турции Тайип Эрдоган 18 марта заявил о переходе города Африн под контроль турецкой армии и ССА. Власти Сирии осудили действия Турции в Африне, заявив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.