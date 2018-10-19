В Сирию за сутки вернулись более 225 беженцев

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Более 225 сирийских граждан вернулись на родину с территории иностранных государств за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 226 граждан САР, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" вернулись 118 беженцев (женщин – 35, детей – 60), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 108 сирийских граждан (женщин – 32, детей – 55)", — говорится в сообщении.

Кроме этого, в места постоянного проживания внутри Сирии вернулись 19 человек.

По данным Центра приема беженцев, инженерные подразделения Сирии разминировали восемь гектаров территории, девять зданий и два километра дорог в населенных пунктах провинции Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра. Также они обнаружили и уничтожили 38 взрывоопасных предметов, в том числе восемь самодельных взрывных устройств.

Как сообщается, за прошедшие сутки фонд имени Кадырова провел две благотворительные акции. В районе Салахин выдана одна тонна хлеба, в районах Эль-Сурьян, Эль-Муалимин, Эль-Джебель, Балалат и Эль-Каласа пятнадцати семьям русской общины розданы продовольственные и гигиенические наборы общим весом 75 килограмм.

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