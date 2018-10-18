Россия сохранила государственность Сирии, заявил Путин

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Россия нанесла огромный урон террористам в Сирии и сохранила государственность этой страны, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы нанесли огромный урон террористам на этой территории, большое количество уничтожено, некоторые из них отказались от дальнейшей деятельности подобного рода, просто сложили оружие, разуверились в тех принципах, которые они считали правильными", — сказал Путин.

"Второе, не менее важное, — мы сохранили сирийскую государственность и в этом смысле стабилизировали ситуацию в регионе", — добавил президент.

По его словам, Россия в целом добилась тех целей, которые ставила перед собой, начиная операцию в Сирии, а также добилась результатов.

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