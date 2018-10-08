Второй Конгресс сирийского нацдиалога пока нецелесообразен, заявили в МИД

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Созыв второго Конгресса сирийского национального диалога пока нецелесообразен, нужно реализовать решения первого, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Первый Конгресс сирийского национального диалога прошел в январе в Сочи.
"Мы сейчас стремимся реализовать решения первого конгресса. Давайте сначала завершим это. Это очень важная стадия, важный этап. Идея формирования конституционного комитета отталкивается от рекомендаций и итогов первого конгресса", — заявил Вершинин.
Урегулирование кризиса в Сирии обсуждается на площадках Астаны и Женевы. Конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.
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