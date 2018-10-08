МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Подготовка запуска конституционного комитета Сирии должна быть тщательной, нужно согласие и правительства, и оппозиции, а сама реформа должна проводиться самими сирийцами при посредничестве ООН, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Россия вместе с основными партнерами по астанинскому формату — Турцией и Ираном — и спецпредставителем ООН Стаффаном де Мистурой работает над формированием межсирийского конституционного комитета в Женеве, призванного подготовить конституционную реформу в Сирии. По словам де Мистуры, создание комитета несколько застопорилось из-за проблем с формированием третьей части списка его участников. Глава МИД Сирии Валид Муаллем со своей стороны заявил, что Дамаск выступает против навязывания условий комитету по выработке новой конституции. По его словам, комитет должен быть независимым, поскольку конституция — это сирийский вопрос, который должен быть решен самими сирийцами.

"Для нас самое главное, как я уже сказал — получение таких результатов, которые были бы надежными и давали бы качественную возможность нам идти по пути того, что наметил конгресс сирийского национального диалога в Сочи. А это значит конституционная реформа. А это значит делать ее так, чтобы она была принята сирийцами и чтобы она проводилась самими сирийцами при посредничестве ООН", — сказал Вершинин.

По его словам, списки от оппозиции и правительства были уже переданы в ООН, сейчас обсуждают кандидатуры от гражданского общества.

"Гражданское общество — обсуждается, люди — обсуждаются. Необходимо, чтобы было понимание и согласие и со стороны правительства, и со стороны оппозиции на то, чтобы конституционный комитет работал эффективно. Нам нужно, чтобы не было перерывов в политическом процессе и работе конституционного комитета, коль скоро он будет запущен. От этого будет зависеть то, насколько быстро мы продвинемся", — заявил Вершинин.