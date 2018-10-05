Силы самообороны сирийских курдов не покинули Манбидж, сообщили СМИ

АНКАРА, 5 окт — РИА Новости. Силы самообороны сирийских курдов (YPG), вопреки согласованной США и Турцией дорожной карте, не покинули сирийский город Манбидж и готовятся к его обороне, вырыв вокруг него противотанковые рвы и насыпав земляные валы, сообщает в пятницу агентство Anadolu со ссылкой на местные источники.

В начале июня Анкара и Вашингтон одобрили дорожную карту по стабилизации в сирийском Манбидже, который был освобожден курдскими формированиями от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в июне 2016 года.

Согласно документу, курдские силовики должны быть выведены из города, так как Турция считает курдские отряды самообороны (YPG) пособниками запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Турецкие военные приступили к патрулированию в районе Манбиджа 18 июня. При этом власти Сирии категорически против присутствия сил США и Турции в Манбидже. МИД Сирии назвал ситуацию в Манбидже нарушением резолюций ООН.

В минувшую среду пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что США затягивают выполнение своих обязательств по дорожной карте, согласно которой они должны были в течение 90 дней очистить Манбидж от YPG.

По сообщению агентства, после договоренности Анкары и Вашингтона по Манбиджу члены YPG возобновили сооружение противотанковых рвов. Таким образом, в настоящее время район полностью окружен рвами и земляными валами длиной 29,3 километра. Также члены курдских формирований вырыли тоннели, которыми смогут воспользоваться в случае начала боев. Таким образом, YPG почти полностью заблокировали въезды и выезды в Манбидж и готовятся отразить возможное наступление на район, сообщает агентство.

Кроме того, YPG проводят подготовку членов курдских формирований, бежавших в Манбидж из сирийского Африна, который перешел под контроль ВС Турции в результате операции "Оливковая ветвь" в марте этого года. Их подготовкой занимаются Сирийские демократические силы при поддержке США. Отмечается также, что YPG размещают свои силы на блокпостах, расположенных на границе района Манбиджа и сирийской территории, перешедшей под контроль ВС Турции и оппозиционной Свободной сирийской армии после операции "Щит Евфрата" в 2016-2017 годах.

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