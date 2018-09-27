Израиль готов открыть переход "Кунейтра" на границе с Сирией

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 сен — РИА Новости. Израиль готов открыть переход "Кунейтра"- единственный официальный пункт пересечения своей границы с Сирией, сообщил министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман.

Условия для возобновления работы КПП появились с восстановлением контроля правительственных войск над южными районами Сирии и возвращением миротворцев ООН на линию разъединения с Израилем.

"Мы видим, что на противоположной стороне границе присутствуют сирийские полицейские и таможенники, ведутся работы, проходят патрули российской военной полиции… Мы готовы вернуть жизнь в нормальное русло", — сказал Либерман, побывав в четверг на израильской части перехода.

"Мы готовы открыть переход, как это было раньше, и сейчас мяч на сирийской стороне", — добавил он.

Переходом "Кунейтра" в прошлом пользовались в первую очередь друзы, чья община после арабо-израильских войн оказалась по разные стороны границы.

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