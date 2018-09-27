Патрушев обсудил Сирию с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана

ТЕГЕРАН, 27 сен — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани ситуацию на Ближнем Востоке, а также сирийское урегулирование, сообщил пресс-секретарь Патрушева Евгений Аношин.

"Николай Патрушев и Али Шамхани обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и по сирийскому урегулированию в контексте недавнего саммита лидеров России, Ирана и Турции", — сказал Аношин.

По его словам, также обсуждались вопросы российско-иранского взаимодействия в сфере безопасности.

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