Россия и Сирия готовят снижение тарифов на международный роуминг

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Россия и Сирия готовят снижение тарифов на международный роуминг, заявил представитель Минкомсвязи России Константин Глухов на совместном заседании штабов России и Сирии по возвращению беженцев.

"С сирийскими партнерами продолжается обсуждение вопроса о подготовке меморандума о взаимопонимании в отношении снижения тарифов на услуги международной электросвязи в роуминге между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой", — сказал Глухов.

По его словам, указанный шаг призван способствовать развитию российско-сирийского сотрудничества в телекоммуникационной сфере.

"Минкомсвязь России готова содействовать в решении вопросов по иным перспективным российско-сирийским проектам, в том числе оказывающим непосредственное влияние на скорейшее возвращение сирийских граждан на родину", — добавил Глухов.

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