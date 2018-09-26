Вернувшиеся в Сирию беженцы получают помощь в трудоустройстве и субсидии

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Вернувшиеся на родину сирийские беженцы получают поддержку в виде грантов и субсидий, а также помощи при трудоустройстве, сообщила в среду представитель министерства экономики и внешней торговли Сирии Рания Ахмад.

По ее словам, основные усилия министерства сосредоточены на двух аспектах: обеспечение неотложных мер для поддержания стабильной, достойной жизни граждан, который позволит поддерживать должный уровень доверия населения правительству, и создание основ для повторного запуска производственного цикла в масштабах всей страны, с модернизацией существующих заводов и фабрик и восстановлением пострадавших от боевых действий, создания рабочих мест, обеспечения увеличения занятости населения и достижения желаемого роста производительности труда для стимулирования временных переселенцев к возвращению, получению необходимых источников дохода, поддержания стабильности их жизни на родине.

"Для облегчения бремени вернувшихся граждан, а также их скорейшей адаптации, организуется получение ими грантов и субсидий, а также устройство на постоянную работу", — сказала Ахмад.

Она отметила, что важно, поощряя возвращение беженцев, обеспечить поддержание стабильности жизни граждан, которые не эмигрировали в другие страны и оставались в местах постоянного проживания.

"Для удовлетворения основных потребностей населения и получения необходимых ресурсов для производства нами налажено тесное сотрудничество с дружественными странами", — добавила представитель министерства.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

* Террористическая организация, запрещена в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>