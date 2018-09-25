Россия за сутки зафиксировала 21 нарушение перемирия в Сирии

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 21 случай нарушения режима прекращения огня, Турция — ни одного, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован 21 случай стрельбы в провинциях: Латакия – 13, Алеппо – семь, Идлиб – один. Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано", — говорится в документе.

Отмечается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон провел одну гуманитарную акцию: в населенном пункте Эль-Хусейния провинции Дейр-Эз-Зор было выдано 450 продовольственных наборов общим весом 1,95 тонны.

В Минобороны добавили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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