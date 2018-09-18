В ГД намерены добиваться международного расследования инцидента с ИЛ-20

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Российские парламентарии возмущены действиями ВВС Израиля, которые привели к крушению российского Ил-20, и будут добиваться официального международного расследования случившегося и привлечения виновных к ответственности, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

"Израиль оправдывает свои действия в Сирии намерением уничтожить очаги терроризма, но каждый новый удар Израиля по территории суверенного государства приносит новые невинные жертвы, к которым сейчас добавились 15 россиян. Мы глубоко возмущены действиями ВВС Израиля, будем добиваться официального международного расследования случившегося и привлечения виновных к ответственности", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Депутат уверен, что трагедия с гибелью российского Ил-20 в небе над Средиземным морем рядом с сирийской Латакией была спровоцирована израильскими военными самолетами, которые понимали, что ставят под удар российский экипаж, опасно маневрируя возле российского разведывательного самолета, не предназначенного для боя, и прикрываясь им от сирийских ПВО.

"Необходимо установить, на каком уровне было санкционировано такое преступное решение, и добиться суровой кары для виновных", — подчеркнул парламентарий.

По мнению Железняка, израильские военные поддерживают западную коалицию во главе с США на протяжении всего времени сирийского конфликта.

Политик также выразил слова глубокого соболезнования в связи с гибелью российских военнослужащих и подчеркнул, что "действия израильских военных лётчиков являются не просто трагической ошибкой, а преступлением, которое привело к непоправимым последствиям".

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

Армия обороны Израиля заявила, что будет делиться с правительством России всей соответствующей информацией для изучения инцидента со сбитым российским Ил-20 и подтверждения фактов в рамках расследования.