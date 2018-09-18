Решение по Идлибу быстрее вернет его под контроль Дамаска, заявили в Сирии

ДАМАСК, 18 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Договоренность, достигнутая в Сочи по мирному решению ситуации в Идлибе, ускорит процесс возвращения провинции под контроль сирийского правительства без проведения масштабной военной операции, считает депутат народного совета САР Маха Шбиб.

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

"Предстоящие дни больше прояснят ситуацию вокруг Идлиба. Нам самое главное, чтобы Идлиб вернулся под контроль сирийской власти. Достигнутая договоренность ускорит процесс возвращения. Это определенно лучше военного сценария", — сказала Шбиб РИА Новости.

По мнению депутата, боевые действия в Идлибе все же полностью не прекратятся, так как часть территории провинции контролируется террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра"*.

"Я также полагаю, что "Джебхат ан-Нусра"* договоренности даже не коснутся. Они точно не отступятся от своей политики и роли. Вероятно, будут проводиться совместные контртеррористические операции сирийско-российские или российско-турецкие. Уже объявлено, что за порядком будет следить военная полиция РФ совместно с турецкой", — добавила Шбиб.

Собеседник агентства подчеркнула, что достигнутые договоренности являются безусловным политическим успехом, так как "мирное решение — это основа политики Сирии".

* Запрещена в России

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