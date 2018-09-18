Сирийские власти приветствуют соглашение по Идлибу

ДАМАСК, 18 сен — РИА Новости. Сирийские власти приветствуют заключенное РФ и Турцией в понедельник соглашение о создании демилитаризованной зоны в провинции Идлиб, заявил источник в МИД Сирии.

"Сирийская Арабская Республика приветствует соглашение по Идлибу, о котором объявили вчера в Сочи, и подчеркивает, что это соглашение — результат интенсивных консультаций между САР и РФ и координации действий двух стран", — цитирует источник агентство SANA.

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации.

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