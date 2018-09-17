Россия за сутки зафиксировала 34 нарушения перемирия в Сирии

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 34 нарушения режима прекращения огня, сообщается в понедельник в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 34 случая стрельбы в провинциях: Алеппо — 25, Латакия — восемь, Хама — один", — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарные акции не проводил.

В ведомстве отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним — 234.

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