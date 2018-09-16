Из Ливана в Сирию за сутки вернулись более 120 беженцев

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Более 120 сирийских беженцев вернулись из Ливана в САР за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику из Ливана через пункт пропуска "Джейдет-Ябус" вернулись 124 беженца (женщин – 37, детей – 63)", — говорится в документе.

Также добавляется, что в места постоянного проживания внутри САР в течение суток возвратились 99 сирийских граждан.

Кроме того, российская сторона за минувшие сутки провела три гуманитарные акции в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор и Латакия, в ходе которых сирийским гражданам выдано 5,4 тонны продовольствия. Также фонд Ахмата Кадырова передал жителям населенного пункта Хурайбиль в провинции Алеппо тонну хлеба.

Сообщается, что инженерные подразделения САР продолжают разминирование объектов в провинциях Хомс и Эль-Кунейтара.

"Разминировано: 1 километр дорог, 6 гектаров территории и 6 зданий. Обнаружен и уничтожен 41 взрывоопасный предмет (ВОП), в том числе 11 самодельных взрывных устройств (СВУ)", — добавляется в документе.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>