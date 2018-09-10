Сокращение военного присутствия России в Сирии продолжается, заявили в МИД

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Сокращение российского военного присутствия в Сирии продолжается по мере успешной ликвидации остатков террористов, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Отвечая на вопрос о возможном сокращении российского представительства в Сирии в связи с созданием предпосылок для окончательной ликвидации террористов, он напомнил, что с октября 2015 года по просьбе сирийского правительства Россия оказывает военную помощь в борьбе с международным терроризмом.

"При нашем решающем содействии сирийская армия нанесла игиловцам сокрушительный удар, не дав осуществиться планам по созданию мирового халифата", — сказал замглавы МИД РФ, отметив, что в связи с этим в декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин распорядился вывести из Сирии значительную часть российского контингента.

"Сокращение российского вооруженного присутствия в САР продолжается и сегодня по мере того, как успешно продвигается ликвидация остатков террористов на сирийской земле и укрепляются сирийские вооруженные силы", — сказал Сыромолотов.

"Хотел бы также подчеркнуть, что российские военные находятся в Сирии на законных основаниях – в полном соответствии с международным правом", — отметил он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

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