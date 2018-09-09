Более 370 внутренне перемещенных сирийцев вернулись за сутки в свои дома

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Более 370 внутренне перемещенных жителей Сирии вернулись в свои дома за прошедшие сутки, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

"В места постоянного проживания в течение суток возвратился 371 сирийский гражданин, из них: в Восточную Гуту (провинция Риф-Дамаск) возвратились 28 мирных жителей (женщин – 14, детей – 8)… через пункт пропуска "Сальхиях" к местам постоянного проживания в провинциях Дейр-эз-Зор и Риф-Дамаск вернулись 343 человек (женщин – 135, детей – 146), выведено 11 единиц техники", — говорится в документе.

Кроме того, за прошедшие сутки в Сирию из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Эль-Кусайр" вернулись 107 беженцев, их них 32 — женщины, 55 — дети.

Как отмечается в документе, сирийские инженеры за сутки разминировали пять гектаров местности, шесть зданий и один километр дороги в населенных пунктах Дейр-Фур, Телль-Биса, Телль-Дау в провинции Хомс.

"Обнаружено и уничтожено 75 взрывоопасных предметов (ВОП). В том числе самодельных взрывных устройств (СВУ) — 3 штуки", — добавляют в бюллетене.

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