Сопротивление террористов в Сирии сломлено не до конца, заявил Лавров

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Сопротивление террористических группировок в Сирии сломлено не до конца, они не испытывают дефицита в вооружениях, в том числе в беспилотниках, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"ИГИЛовцам* нанесен сокрушительный удар, подорвана их экономическая инфраструктура. Сейчас на повестке дня — решение неотложных гуманитарных проблем, создание условий для возвращения беженцев и временно перемещенных лиц, содействие скорейшему политическому урегулированию в Сирии на основе резолюции 2254 Совета безопасности ООН и итогов конференции сирийского национального диалога в Сочи", — заявил Лавров в обращении к участникам конференции конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом". Обращение Лаврова зачитал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Вместе с тем, сопротивление террористов сломлено не до конца. Их разрозненные группы продолжают ожесточенное сопротивление. При этом боевики не испытывают дефицита в вооружениях и боеприпасах, более того используют, современное оружие, такое, например, как беспилотные летательные аппараты. Очевидно, что это было бы невозможно без внешних спонсоров", — добавил глава российского МИД.

* Члены запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"

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