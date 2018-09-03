Сложившуюся в Идлибе ситуацию нельзя терпеть бесконечно, заявил Лавров

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Невозможно терпеть до бесконечности ситуацию, сложившуюся в сирийском Идлибе, необходимо размежевать вооруженную оппозицию от террористов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Режим прекращения огня (в сирийском Идлибе — ред.) нарушается с завидной регулярностью. Уже больше двух месяцев из этой зоны производят обстрелы позиций сирийской армии. Оттуда даже пытаются устраивать набеги на эти позиции и оттуда запускают огромное количество беспилотников в попытке атаковать нашу военную базу в Хмеймиме", — сказал министр, выступая перед студентами МГИМО.

Так, по его словам, было сбито уже больше 50 беспилотников.

"Терпеть такое положение бесконечно невозможно, мы сейчас предпринимаем активные усилия вместе с турецкими коллегами, сирийским правительством, иранцами как участниками астанинского формата, чтобы на земле размежевать нормальных оппозиционеров вооруженных от террористов, при этом сделав так, чтобы мирные граждане не пострадали", — подчеркнул Лавров.

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