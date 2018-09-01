Из Ливана в Сирию за сутки вернулись более 200 человек

Женщина набирает воду в палаточном лагере для сирийских беженцев в Ливане. Архивное фото

Женщина набирает воду в палаточном лагере для сирийских беженцев в Ливане. Архивное фото

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Более 200 беженцев вернулись из Ливана в Сирию за прошедшие сутки, следует из информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев в субботу.

"За прошедшие сутки в Сирию из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Эль-Кусайр" вернулись 219 беженцев (женщин – 66, детей – 112)", — говорится в тексте бюллетеня, опубликованного в субботу.

Отмечается, что всего с 18 июля с территории иностранных государств вернулись 9 789 человек, в том числе: из Ливана – 9 471 человек (через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" – 4 781, "Земрани" – 3 250, "Эль-Дабусия" – 802, "Эль-Кусайр" – 626, "Телль-Калах" – 12); из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 318 человек.

Согласно сообщению Центра, в места постоянного проживания в течение суток возвратились 389 сирийских граждан, из них: в Восточную Гуту (провинция Дамаск) возвратились 33 сирийца (женщин – 21, детей – 10).

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