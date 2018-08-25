Россия за сутки зафиксировала 15 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 15 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 15 случаев стрельбы в провинциях: Латакия — пять, Алеппо — девять, Хама — один. Турецкой частью представительства зафиксировано два случая стрельбы в провинциях: Идлиб — один, Алеппо — один", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились. За сутки медицинскую помощь получили 209 человек.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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