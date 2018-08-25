Визит Асада в Южную Осетию прорабатывается, сообщил Бибилов

ЦХИНВАЛ, 25 авг – РИА Новости. Визит президента Сирии Башара Асада в Южную Осетию прорабатывается, сообщил в субботу югоосетинский лидер Анатолий Бибилов.

"Визит прорабатывается", — сказал Бибилов на пресс-конференции в Цхинвале на вопрос о том, когда Асад посетит Южную Осетию.

По его словам, о том, когда конкретно состоится такой визит, будет сообщено через СМИ.

В июле министр иностранных дел САР Валид Муаллем и его югоосетинский коллега Дмитрий Медоев подписали в Дамаске соглашение об установлении дипломатических отношений между государствами. Вслед за этим президент Южной Осетии посетил Сирию с официальным визитом и встретился с лидером САР Асадом. Они подписали договор о дружбе и сотрудничестве.

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