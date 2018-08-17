В Сирию из Ливана за сутки вернулись почти 120 человек

ДАМАСК, 17 авг — РИА Новости. Почти 120 беженцев вернулись из Ливана в Сирию за сутки, сообщил на заседании представитель Совместного координационного центра полковник Алексей Посунько.

В пятницу в Дамаске состоялось очередное заседание российского Центра приема, распределения и размещения беженцев (ЦПРРБ) в САР и сирийского Координационного комитета по возвращению беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирию из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Эль-Кусайр" вернулись 117 беженцев (женщин – 35, детей – 59). Всего с 18 июля 2018 года из Ливана возвратились 7 093 человек, в том числе через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" – 3 042, "Земрани" – 3 008, "Эль-Дабусия" – 644, "Эль-Кусайр" – 399. С территории Иордании через пункт пропуска "Насиб" прибыли 318 человек", — сказал он.

Отмечается, что также были проведены переговоры с представителем Турецкого координационного центра, бригадным генералом Четын Коклю, по выходу внутренне перемещённых лиц из Идлибской зоны деэскалации. Также состоялась рабочая встреча с представителями ООН по гуманитарной ситуации в юго-западной зоне деэскалации и обстановке в Идлибской зоне деэскалации.

"В провинции Деръа проведена гуманитарная акция. Были выданы продовольственные наборы в количестве 650 штук, общим весом 2,8 тонны. Проводится контроль за возвращением беженцев в населенном пункте Арбил и восстановление инфраструктуры в данном районе", — добавил полковник Алексей Посунько.

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