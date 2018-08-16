Жителям сирийского города Дума полностью раздали медикаменты из Франции

ДАМАСК, 16 авг — РИА Новости. Жителям сирийской Думы полностью раздали переданные французскими властями медикаменты, сообщил на заседании представитель Совместного координационного центра полковник Алексей Посунько.

В четверг в Дамаске состоялось очередное заседание российского Центра приема, распределения и размещения беженцев (ЦПРРБ) в САР и сирийского Координационного комитета по возвращению беженцев.

"Завершена выдача медикаментов, предоставленных правительством Французской Республики, в населенном пункте Дума (Восточная Гута). Медикаменты распределены между медицинскими учреждениями и аптечными пунктами Думы в присутствии офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон", — сказал Посунько.

Кроме того, ведется контроль движения полевой миссии в городе Хомс после изучения потребностей гражданского населения в Дейр-Эз-Зор, спланированы переговоры с представителем Турецкого центра бригадным генералом Четын Коклю.

По словам Посунько, в ходе переговоров с представителями Сирийского Арабского Красного Полумесяца (САКП) была подтверждена готовность оказать гумпомощь недавно освобожденным от террористов населенным пунктам Маария, Арда, Абдин, Эль-Джамла. Он подчеркнул, что в четверг уже были направлены представители для оценки степени разрушения системы водоснабжения и определения потребности в питьевой воде. Доставка необходимой воды планируется 16-18 августа.