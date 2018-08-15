Россия за сутки зафиксировала 17 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 17 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — один, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 17 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – восемь, Алеппо – девять. Турецкой частью представительства зафиксирован один случай стрельбы в провинции Алеппо", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в течение дня российский Центр по примирению враждующих сторон провел одну гуманитарную акцию в населенном пункте Телль-Даман провинции Алеппо. Было выдано 650 продовольственных пакетов общим весом гуманитарной помощи 2,8 тонны. Кроме того, 185 человек получили медицинскую помощь.

В ведомстве отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>