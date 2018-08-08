Усиление боев в Идлибе может привести к перемещению 700 тысяч человек

ЖЕНЕВА, 8 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Усиление боевых действий в сирийской провинции Идлиб может привести к переселению свыше 700 тысяч человек, говорится в докладе медицинских и гуманитарных организаций, работающих в медицинском кластере Всемирной организации здравоохранения в Турции.

"В ближайшее время ожидается усиление боевых действий на северо-западе, что приведет к перемещению в Идлибе и близлежащих районах от 250 тысяч до 700 тысяч человек", — говорится в докладе.

В настоящее время оказание медицинской помощи в районе Идлиба было ограничено из-за соображений безопасности. Однако усиление боевых действий в этой зоне может привести к острой нужде в гуманитарной помощи, особенно в секторе медицинских услуг, считают авторы документа.

По данным ВОЗ, число людей, которые нуждаются в медицинской помощи в Сирии, с конца 2017 года увеличилось на 700 тысяч, достигнув 12 миллионов человек. Ситуация ухудшается также в связи с тем, что программы помощи ООН не получили свыше 84% от запланированной на нынешний год суммы. При этом эскалация насилия, которая была отмечена в середине июня в провинциях Дераа и Кунейтра, привела к переселению 184 тысяч человек. Свыше 10 тысяч из них были перемещены в северные районы Сирии — в провинции Идлиб и северное Алеппо.

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