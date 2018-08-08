Тысячи сирийцев не могут вернуться на родину из-за безденежья

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Тысячи сирийцев хотят, но не могут вернуться на родину из-за отсутствия денег, рассказал со ссылкой на власти Сирии начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"Ситуацию могла бы изменить отмена европейцами антисирийских санкций, а также направление в Сирию тех средств, которые сейчас растрачиваются на содержание беженцев в странах их временного пребывания", — заявил он в среду на заседании координационного штаба по возвращению беженцев в Сирию.

Генерал попросил представителя МИД России подготовить предложения для решения этой проблемы, обсудить проблему с ООН и другими международными структурами.