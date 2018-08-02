В Иордании ликвидировали террористов ИГ*, пытавшихся прорваться из Сирии

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Иорданские военные ликвидировали группу террористов ИГ*, пытавшихся приблизиться к иорданской границе с территории Сирии, заявила армия Иордании в четверг.

"В результате событий в бассейне реки Ярмук и деревнях рядом с нашими северными границами (в сирийской провинции Дераа), где происходят столкновения сирийских сил и боевиков ИГ*…, несколько террористов этих группировок попытались приблизиться к нашей границе", — сообщила армия Иордании.

По словам военных, пограничные войска вступили в бой с террористами и "использовали все виды оружия". Министерство отметило, что огонь велся со вторника до середины дня среды, и часть террористов были убиты, а другие бежали, но ни один не пересек иорданскую границу.

Ранее в четверг начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что Дамаск при поддержке ВКС РФ установил контроль над территориями провинций Эс-Сувейда, Дераа и Эль-Кунейтра. Кроме того, миротворцы ООН в четверг в сопровождении российской военной полиции совершили первое за шесть лет патрулирование в районе разделения между Сирией и Израилем на Голанских высотах.

* Террористическая организация, запрещена в России