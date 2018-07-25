Минобороны предложило создать в Сирии штаб по вопросам возвращения беженцев

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Сирии назрела необходимость создать оперативный штаб, в который войдут представители всех ведомств, заинтересованных в возвращении беженцев, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Мы знаем, что основные государственные документы по данному вопросу разработаны и реализуются. Однако для эффективного решения возникающих проблемных вопросов, требующих совместного участия сирийских органов власти на всех уровнях, остро назрела необходимость создания при министерстве по делам национального примирения оперативного штаба, в состав которого вошли бы представители всех заинтересованных министерств и ведомств Сирийской Арабской Республики", — сказал он на заседании межведомственного координационного штаба Минобороны и МИД России по возвращению беженцев на территорию Сирии.

Мизинцев отметил, что на сегодняшний день в реализации вопросов возвращения беженцев в Сирию задействованы национальное министерство иностранных дел и эмигрантов, а также министерство по делам национального примирения.

"Считаю, что на данном этапе этого крайне недостаточно. Успешное восстановление страны требует тесного взаимодействия всех действующих государственных структур и создания, при необходимости, новых для решения наиболее сложных и неотложных задач", — сказал он.

Как подчеркнул представитель МО РФ, только так Сирия сможет в кратчайшие сроки восстановиться и возвратить себе достойное место на международной арене.

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