Более двух тысяч беженцев вернулись из Ливана в Сирию за сутки

Женщина с детьми в палаточном лагере для беженцев. Архивное фото

Женщина с детьми в палаточном лагере для беженцев. Архивное фото

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Более 2 тысяч беженцев прибыли в Сирию с территории Ливана за минувшие сутки, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Как значительный успех отмечаю начало организованного и массового возвращения сирийцев из Ливана. За истекшие сутки с его территории прибыло 2038 беженцев", — сказал Мизинцев, выступая на заседании межведомственного координационного штаба Минобороны и МИД России по возвращению беженцев на территорию Сирии.

По его словам, значительные усилия сирийского руководства прилагаются в сфере обеспечения переговорного процесса со старейшинами населенных пунктов и лидерами незаконных вооруженных формирований в юго-западной зоне деэскалации.

"В провинции Идлиб завершена эвакуация мирных жителей из Кефрайи и Аль-Фуа. Вынужденные переселенцы направлены в центр временного проживания в Джибрине в провинции Алеппо", — рассказал Мизинцев.

Он сообщил, что также продолжается работа по развертыванию филиалов Центра приема, распределения и размещения беженцев на пунктах пропуска "Абу-Духур", "Сальхиях" и "Пальмира", работа на сегодняшний день выполнена на 48%.

По словам Мизинцева, определенный оптимизм внушает настрой на сотрудничество как соответствующих структур ООН, так и руководителей западных стран.

"Готовность работать с Россией в решении вопросов возвращения сирийцев к местам постоянного проживания выразил официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Андрей Махечич, а министерство иностранных дел Германии официально поддержало усилия российского руководства по решению гуманитарных вопросов в Сирии", — сказал начальник Национального центра управления обороной.

Минобороны РФ ранее сообщило, что в Сирии создан центр приема, распределения и размещения беженцев, который займется организацией доставки в САР гуманитарной помощи и мониторингом возвращения сирийцев на родину. Россия информирует ООН и свои посольства в 36 странах с наибольшим числом сирийских беженцев о создании центра в САР.

В состав центра вошли представители Минобороны и МИД РФ. В перспективе состав штаба будет расширен за счет как российских министерств, ведомств и организаций, так и иностранных, не исключают в российском военном ведомстве. Руководит структурой национальный центр управления обороной РФ.

По обобщенным данным, всего в 45 государствах сейчас находятся 6 миллионов 905 тысяч 685 зарегистрированных сирийских беженцев, из них 2 миллиона 71 тысяча 706 женщин и 3 миллиона 521 тысяча 899 детей.

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