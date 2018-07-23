В России разработали порядок возвращения сирийских беженцев на родину

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Межведомственный координационный штаб Минобороны и МИД России разработал порядок работы с возвращающимися на родину сирийскими беженцами, сообщил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Нами разработан типовой порядок работы с беженцами, в котором подробно определена последовательность всех необходимых мероприятий. Основными этапами порядка являются проверочные мероприятия, подготовка сирийских граждан к отправке к постоянному месту жительства и организация их доставки", — сказал Мизинцев на заседании координационного штаба Минобороны и МИД России по возвращению беженцев на территорию Сирии.
По его словам, проводится комплекс мероприятий по оказанию всесторонней помощи и адаптации к мирной жизни. Местная администрация встречает граждан в населенных пунктах, определяет возможность размещения по постоянному месту жительства.
"Каждой семье выделяются денежные и материальные средства для восстановления жилища, а чьи дома разрушены — размещают в фондах временного проживания", — добавил Мизинцев.
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