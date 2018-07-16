Дамаск вернул контроль над господствующей высотой на южном фронте

ДАМАСК, 16 июл — РИА Новости. Правительственные войска Сирии восстановили контроль над господствующей высотой между провинциями Кунейтра и Дераа на южном фронте, сообщил в понедельник РИА Новости один из сирийских армейских командиров.

"Сирийская армия взяла Тель-аль-Хара после интенсивных артиллерийских и авиаударов, в результате которых было убито большое количество боевиков "Джебхат ан-Нусры"*, остальные бежали", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, удалось выбить террористов из двух деревень и установить контроль над дорогой между поселениями Кафршамс и Акреба на севере провинции Дераа. Путем мирных переговоров под контроль армии перешло селение Аль-Хара.

Благодаря успешным переговорам российской стороны с главарями незаконных бандформирований сирийской армии без боя удалось восстановить контроль над большинством населенных пунктов в провинции Дераа и над всей пограничной линией с соседней Иорданией. Деревни, ранее находившиеся в руках террористов, армия освободила в ходе успешной наступательной операции.

Боевые действия против ИГ* и "Джебхат ан-Нусры"* продолжаются на незначительной территории на западе и северо-западе провинции Дераа и в провинции Кунейтра, где в минувшее воскресенье террористов удалось выбить из поселения Масхарат, расположенного в 12 километрах от демаркационной зоны на Голанских высотах.

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