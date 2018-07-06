Песков ответил на вопрос о статусе добровольцев в Сирии

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Предложения о наделении добровольцев в Сирии официальным статусом в случае их поступления в Кремль будут направлены в Минобороны для оценки, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По официальным каналам если такое обращение поступит, оно наверняка будет направлено в министерство обороны для проработки и выработки каких-то подходов основополагающих", — сказал Песков в ответ на вопрос, будет ли Кремль реагировать на обращение ветеранской организации, которая в четверг направила предложение дать официальный статус и наделить льготами добровольцев в Сирии.

Ранее телеканал "Дождь" сообщил, что международная общественная организация "Честь и Родина" и "Общероссийское офицерское собрание" призвали власти РФ признать присутствие в Сирии частных военных специалистов из России, чтобы они могли получить предусмотренные для участников боевых действий привилегии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>