Вертолет Ка-52 с экипажем вернулся из Сирии

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Экипаж еще одного вертолета Ка-52 "Аллигатор" и сама боевая машина вернулись в Россию из Сирии, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

"Самолетом военно-транспортной авиации на военный аэродром на территории России доставлен еще один вертолет Ка-52 "Аллигатор". Экипаж вертолета и боевая машина вернулись домой после выполнения задач в Сирийской Арабской Республике. Накануне на аэродроме Хмеймим вертолет был подготовлен и загружен для перевозки самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации", — говорится в сообщении.

Как отмечается, пилоты вертолета и боевая машина вернулась на аэродром базирования в пункте постоянной дислокации на территории России. Из Сирии домой продолжает возвращаться российская авиационная техника, экипажи и летно-технический состав.

Как добавили в военном ведомстве, ранее в пункты постоянной дислокации на территории Российской Федерации вернулись 15 летательных аппаратов, специалисты летно-технического состава и медицинский отряд специального назначения.

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